L' Ue contro Apple | Distorce la concorrenza La replica | Non siete leali

(Di venerdì 30 aprile 2021) La Commissione europea ha inviato nuove contestazioni formali alla, per aver distorto lanel mercato dello streaming musicale, perché ha abusato della sua posizione dominante per la distribuzione delle app di streaming musicale nel suo App Store. L’ antitrust Ue contesta l’uso obbligatorio del meccanismo di acquisto in-app diimposto agli sviluppatori di app, ed è anche preoccupata delle restrizioni cheapplica agli sviluppatori, impedendo loro di informare gli utenti di iPhone e iPad di possibilità alternative di acquisto. L’indagine della Ue fa seguito ad un reclamo di Spotify. “Gli app store giocano un ruolo centrale nell’economia digitale. Ora possiamo fare acquisti, accedere a notizie, musica o film tramite app anziché visitare siti Web. La nostra valutazione preliminare è che ...

Advertising

LaStampa : La Ue ancora contro Apple: distorce il mercato dello streaming musicale - C0d3r_ : L'Antitrust Europeo contro #Apple: 'distorto il mercato musicale per favorire Apple Music' - fisco24_info : Ue ancora contro Apple, distorce mercato streaming musica: Antitrust contesta uso e condizioni dell'App store - jimihendrix1980 : Ue ancora contro Apple, distorce mercato streaming musica - LaStampaTech : L’Antitrust contesta uso e condizioni dell’App Store: «Svantaggiano gli altri fornitori del servizio» ?? -

Ultime Notizie dalla rete : contro Apple

I dispositivi e il software diformano un 'ecosistema chiuso' in cuicontrolla ogni aspetto dell'esperienza utente per iPhone e iPad, rileva la Commissione. L'App Store difa parte ...Questa è la fase iniziale (chiamata Statement of Objections) del procedimento antitruste la società avrà la possibilità di rispondere all'elenco di obiezioni della Commissione....(Teleborsa) - Secondo la Commissione europea, Apple ha distorto la concorrenza nel mercato dello streaming musicale poiché ha abusato della sua posizione dominante per la distribuzione di app ...L’UE prende una posizione preliminare contro Apple, accusandola di comportamenti di concorrenza sleale nel settore della musica in streaming. Apple ha favorito la sua piattaforma di musica in ...