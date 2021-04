La storia delle mondine e dei loro canti ribelli (Di venerdì 30 aprile 2021) Se otto ore vi sembran poche provate voi a lavorare e sentirete la differenza di lavorar e di comandar Alle 4:30 suonava la sveglia. Non c’erano gli smartphone e le delicate suonerie dedicate al dolce risveglio: era il caposquadra che avvisava le donne che era arrivato il momento di iniziare al lavoro. Una rapida doccia nell’acqua della roggia, il fosso vicino alla cascine utilizzato anche per lavare le stoviglie, e via sui campi di riso. Le mondine, impegnate nelle risaie, arrivavano dalla Lombardia, dal Veneto e dall’Emilia Romagna nei grandi campi di riso tra Pavia, Vercelli e Novara. Gli uomini a quei tempi erano pochi, anzi pochissimi, perché la società aveva deciso che questo fosse un lavoro per donne. Un impiego fatto di turni massacranti e giornate intere trascorse a piedi nudi, con le gambe immerse nell’acqua e la schiena ricurva. E non si tratta di una ... Leggi su dilei (Di venerdì 30 aprile 2021) Se otto ore vi sembran poche provate voi a lavorare e sentirete la differenza di lavorar e di comandar Alle 4:30 suonava la sveglia. Non c’erano gli smartphone e le delicate suonerie dedicate al dolce risveglio: era il caposquadra che avvisava le donne che era arrivato il momento di iniziare al lavoro. Una rapida doccia nell’acqua della roggia, il fosso vicino alla cascine utilizzato anche per lavare le stoviglie, e via sui campi di riso. Le, impegnate nelle risaie, arrivavano dalla Lombardia, dal Veneto e dall’Emilia Romagna nei grandi campi di riso tra Pavia, Vercelli e Novara. Gli uomini a quei tempi erano pochi, anzi pochissimi, perché la società aveva deciso che questo fosse un lavoro per donne. Un impiego fatto di turni massacranti e giornate intere trascorse a piedi nudi, con le gambe immerse nell’acqua e la schiena ricurva. E non si tratta di una ...

Advertising

matteorenzi : La decisione di @EmmanuelMacron di autorizzare l’arresto delle persone ricercate dall’Italia scrive una pagina nuov… - ItalianAirForce : #AeronauticaInforma?? Da lunedì 27 Aprile il Museo Storico dell'#AeronauticaMilitare ha riaperto le porte al pubbli… - virginiaraggi : La Roma che non ti aspetti. Continuano le iniziative per il Natale di Roma: la Fontana di piazza Trilussa e il font… - Samsung9900 : @movimentomilan @Maralb09766733 @Mirkomilan84 O forse due. Ho controllato le statistiche, solo negli anni trenta (1… - MastioMaria : RT @salvinimi: Dopo l'uscita delle intercettazioni sui fondi della Lega Durigon non sembra preoccuparsi. Tanto saremo sempre noi a sceglier… -

Ultime Notizie dalla rete : storia delle Uccise la moglie durante il lockdown, condannato a 5 anni: è polemica in Gran Bretagna Tanto più che nella sua storia personale non ci sono episodi di coercizione o di qualsiasi ... veterana della Camera dei Comuni, ex ministra e paladina dei diritti delle donne, che ha bollato la ...

Ionesco, il teatro e la pandemia: l'assurdo va in scena Il testo non ha una storia, è solo una situazione. Rammentiamola: la Vecchia e il Vecchio, lui ... Si ride, anche molto, poi la tessitura delle battute con divertito sconfinare nell'improvvisazione, i ...

Velletri - La storia delle Camelie, al secondo anno senza festa Castelli Notizie Schermi in classe Magazine: Mafie e media, una questione di genere? Salvatore Esposito e l'avvocata Enza Rando tra gli ospiti di una puntata dedicata a Lea Garofalo e alla figura di Maria Adriana Prolo. Disponibile dalle 15.00 di lunedì 3 maggio. PRENOTA ORA UN POSTO ...

Il paradosso delle case di riposo: anziani vaccinati, ma sempre più soli Non è dato sapere cosa si porti dentro chi dice che sono solo vecchi, genitori di figli ingrati che li hanno parcheggiati nelle case di riposo e di famiglie che invece di lamentarsi dovrebbero riprend ...

Tanto più che nella suapersonale non ci sono episodi di coercizione o di qualsiasi ... veterana della Camera dei Comuni, ex ministra e paladina dei dirittidonne, che ha bollato la ...Il testo non ha una, è solo una situazione. Rammentiamola: la Vecchia e il Vecchio, lui ... Si ride, anche molto, poi la tessiturabattute con divertito sconfinare nell'improvvisazione, i ...Salvatore Esposito e l'avvocata Enza Rando tra gli ospiti di una puntata dedicata a Lea Garofalo e alla figura di Maria Adriana Prolo. Disponibile dalle 15.00 di lunedì 3 maggio. PRENOTA ORA UN POSTO ...Non è dato sapere cosa si porti dentro chi dice che sono solo vecchi, genitori di figli ingrati che li hanno parcheggiati nelle case di riposo e di famiglie che invece di lamentarsi dovrebbero riprend ...