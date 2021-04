Isola dei Famosi 2021, Ilary Blasi svela alcuni retroscena (Di venerdì 30 aprile 2021) Ilary Blasi ha da poco compiuto 40 anni e intervistata dal settimanale Chi ha parlato de L’Isola dei Famosi e delle differenze col Grande Fratello Vip, che ha condotto per le prime tre edizioni. Non solo, avrebbe parlato anche di Akash Kumar e Ignazio Moser, svelando anche le sue preferite. Le parole di Ilary Blasi “L’Isola dei Famosi è sempre un reality, ma è diverso dal Grande Fratello Vip, tecnicamente è un pochino più complicato – spiega Ilary Blasi – c’è il ritorno, c’è l’audio che qualche volta non arriva, c’è l’improvvisazione. Per condurre L’Isola dei Famosi devo essere lucida per quattro ore di seguito, non posso perdere un attimo. Però, mi piace, è un bel ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 30 aprile 2021)ha da poco compiuto 40 anni e intervistata dal settimanale Chi ha parlato de L’deie delle differenze col Grande Fratello Vip, che ha condotto per le prime tre edizioni. Non solo, avrebbe parlato anche di Akash Kumar e Ignazio Moser,ndo anche le sue preferite. Le parole di“L’deiè sempre un reality, ma è diverso dal Grande Fratello Vip, tecnicamente è un pochino più complicato – spiega– c’è il ritorno, c’è l’audio che qualche volta non arriva, c’è l’improvvisazione. Per condurre L’deidevo essere lucida per quattro ore di seguito, non posso perdere un attimo. Però, mi piace, è un bel ...

