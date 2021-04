“International Jazz Day”, uniti all’insegna di un “modo di essere” (Di venerdì 30 aprile 2021) International Jazz Day. “Il Jazz non è solo musica, è un modo di pensare , è uno stile di vita, un modo di essere”. Così lo definiva la grande Nina Simone. La storia del Jazz è scritta nella ricerca della dignità umana, della democrazia e dei diritti civili. Ha dato forza alla lotta che combatte la discriminazione e il razzismo. Una forza incredibile capace di unire e sgretolare barriere. Per questo la Conferenza Generale dell’UNESCO nel novembre del 2011 ha proclamato il 30 aprile “Giornata Internazionale del Jazz“. Tale celebrazione unisce le comunità più diverse, le scuole, gli artisti, gli storici, gli accademici e gli appassionati di Jazz in tutto il mondo. Celebrare la giornata del Jazz è fondamentale per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 30 aprile 2021)Day. “Ilnon è solo musica, è undi pensare , è uno stile di vita, undi”. Così lo definiva la grande Nina Simone. La storia delè scritta nella ricerca della dignità umana, della democrazia e dei diritti civili. Ha dato forza alla lotta che combatte la discriminazione e il razzismo. Una forza incredibile capace di unire e sgretolare barriere. Per questo la Conferenza Generale dell’UNESCO nel novembre del 2011 ha proclamato il 30 aprile “Giornata Internazionale del“. Tale celebrazione unisce le comunità più diverse, le scuole, gli artisti, gli storici, gli accademici e gli appassionati diin tutto il mondo. Celebrare la giornata delè fondamentale per ...

Advertising

chia_re_tta : RT @RadioQuar: Siamo on air con la giornata dedicata all' International Jazz Day @IntlJazzDay Tantissimi ospiti e tanta musica, per amare… - deb8479eaeef410 : RT @RadioQuar: Siamo on air con la giornata dedicata all' International Jazz Day @IntlJazzDay Tantissimi ospiti e tanta musica, per amare… - Ni_Matsu : RT @RadioQuar: Siamo on air con la giornata dedicata all' International Jazz Day @IntlJazzDay Tantissimi ospiti e tanta musica, per amare… - Nilic_Kirillov : Oggi è l'International Jazz day, quindi su richiesta di nessuno lascio quattro dei miei dischi jazz preferiti (non… - RaiRadioKids : Diario Kids è il programma quotidiano che vi tiene compagnia dal lunedì al venerdì. Oggi, 30 aprile si celebra, l’“… -