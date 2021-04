In casa quasi due chili di marijuana, arrestato un 21enne (Di venerdì 30 aprile 2021) Blitz dei carabinieri della stazione di Villorba nella mattinata di oggi , venerdì 30 aprile, alla prima periferia all'interno di un'abitazione di un 21enne, A. C., che è stato arrestato per ... Leggi su trevisotoday (Di venerdì 30 aprile 2021) Blitz dei carabinieri della stazione di Villorba nella mattinata di oggi , venerdì 30 aprile, alla prima periferia all'interno di un'abitazione di un, A. C., che è statoper ...

Ultime Notizie dalla rete : casa quasi In casa quasi due chili di marijuana, arrestato un 21enne In casa del ragazzo sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro , oltre all'ingente quantitativo di stupefacente, due bilancini di precisione, la somma di 120 euro e materiale per il confezionamento ...

Serata in centro, folla e rispetto delle regole Le mascherine sono indossate correttamente quasi da tutti, salvo qualche gruppetto di giovanissimi ...all'aperto ed è necessario accomodarsi a sedere ad un orario tale che permetta di rientrare a casa ...

In casa quasi due chili di marijuana, arrestato un 21enne TrevisoToday LIVE: alle 20.45 segui la diretta di gara-4 Bayern-Milano La cronaca del quarto atto della serie dei playoff di Eurolega che Milano ora conduce 2-1. Con un successo, Olimpia alle Final Four ...

Umberto Tozzi, Top Dieci/ “Ero quasi finito sul lastrico ma poi..” Umberto Tozzi ospite a Top Dieci questa sera per cantare i suoi grandi successi. Ma nella vita ci sono stati anche momenti ...

