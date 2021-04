Grazia muore a 24 anni: tre coltellate e le caviglie fratturate. Oggi avrebbe compiuto gli anni (Di venerdì 30 aprile 2021) L'hanno trovata nel cortile di un condominio a 400 metri dal Santuario di Pompei , nei pressi di un box auto. Ma resta ancora un mistero la tragica fine di Grazia Severino, 24 anni, morta poco dopo il ... Leggi su leggo (Di venerdì 30 aprile 2021) L'hanno trovata nel cortile di un condominio a 400 metri dal Santuario di Pompei , nei pressi di un box auto. Ma resta ancora un mistero la tragica fine diSeverino, 24, morta poco dopo il ...

Advertising

NatyTricolore : RT @tempoweb: Violentata e accoltellata, Grazia muore a 24 anni muore in ospedale #29aprile - BountyK27602455 : RT @tempoweb: Violentata e accoltellata, Grazia muore a 24 anni muore in ospedale #29aprile - Giokin2 : RT @tempoweb: Violentata e accoltellata, Grazia muore a 24 anni muore in ospedale #29aprile - CBorgonetti : RT @tempoweb: Violentata e accoltellata, Grazia muore a 24 anni muore in ospedale #29aprile - be_marconi : RT @tempoweb: Violentata e accoltellata, Grazia muore a 24 anni muore in ospedale #29aprile -