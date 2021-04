Giro d’Italia 2021, quindicesima tappa Grado-Gorizia: circuito ideale per una fuga o per un colpo di mano nel finale (Di venerdì 30 aprile 2021) La quindicesima tappa del Giro d’Italia 2021, la Grado-Gorizia di 147 km, promette spettacolo. Il percorso, caratterizzato da un di circa 40km, è ideale per una fuga o per un colpo di mano nel finale di qualche finisseur. La salita di Gornje Cerovo, nonostante sia classificata GPM di quarta categoria, potrebbe essere il trampolino giusto per un attacco da lontano. PERCORSO tappa abbastanza breve, soli 147 km, con un circuito di circa 40 km da ripetere per tre volte. I corridori attraverseranno anche il confine tra Italia e Slovenia. Il gruppo a SaGrado si troverà a scalare il Monte San Michele prima di entrare a Mossa nel ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) Ladel, ladi 147 km, promette spettacolo. Il percorso, caratterizzato da un di circa 40km, èper unao per undineldi qualche finisseur. La salita di Gornje Cerovo, nonostante sia classificata GPM di quarta categoria, potrebbe essere il trampolino giusto per un attacco da lontano. PERCORSOabbastanza breve, soli 147 km, con undi circa 40 km da ripetere per tre volte. I corridori attraverseranno anche il confine tra Italia e Slovenia. Il gruppo a Sasi troverà a scalare il Monte San Michele prima di entrare a Mossa nel ...

