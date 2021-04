Esonero Pirlo, trovato il sostituto: spunta il nome che non ti aspetti (Di venerdì 30 aprile 2021) Andrea Pirlo, coach della Juventus non avrebbe la panchina garantita per la prossima stagione. Il nome del papabile sostituto per un Esonero inevitabile Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Pirlo Official (@andreaPirlo21) Non è stata una stagione all’altezza della situazione per il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo. La dirigenza L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 30 aprile 2021) Andrea, coach della Juventus non avrebbe la panchina garantita per la prossima stagione. Ildel papabileper uninevitabile Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AndreaOfficial (@andrea21) Non è stata una stagione all’altezza della situazione per il tecnico della Juventus, Andrea. La dirigenza L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

MalcomJ66806952 : Ormai si gioca a chi le spara più grosse. Comunque nomi molto interessanti. - infoitsport : Calciomercato Juventus, esonero Pirlo: anche Gattuso in lizza, le ultime - angeloadinolfi2 : @MarcelloChirico ….e crede che parlando con Pirlo possa risolvere qualcosa?…doveva intervenire prima sollecitando il suo esonero! - infoitsport : Esonero Pirlo: la Juve valuta un nome a sorpresa per la successione - AntonioTorino6 : @Leo05191865 @ruotebucate Infatti, se per Gattuso una riconferma sarebbe giusta ma nulla di più, per Pirlo, a giudi… -