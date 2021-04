Curling, Mondiali femminili Calgary 2021: Italia travolta dalla Svizzera, arriva la seconda sconfitta (Di venerdì 30 aprile 2021) L’Italia del Curling femminile viene travolta dalla Svizzera nella seconda sfida ai Mondiali di Calgary 2021 di Curling e così arriva il secondo ko in altrettanti incontri nella rassegna iridata. Se però contro la Repubblica Ceca lo scontro era stato equilibrato e il 5-7 finale aveva mostrato delle azzurre in palla, lo stesso non si può dire del disastroso scontro con le elvetiche, che chiudono sul 2-9 trovando il successo in appena sei end. Restano così a quota zero le Italiane, col quartetto nostrano che dovrà ricaricare le batterie, smaltire la delusione e rimettersi in marcia per conquistare la prima vittoria. Si mette male fin dal primo end, in cui la Svizzera ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 aprile 2021) L’delfemminile vienenellasfida aididie cosìil secondo ko in altrettanti incontri nella rassegna iridata. Se però contro la Repubblica Ceca lo scontro era stato equilibrato e il 5-7 finale aveva mostrato delle azzurre in palla, lo stesso non si può dire del disastroso scontro con le elvetiche, che chiudono sul 2-9 trovando il successo in appena sei end. Restano così a quota zero lene, col quartetto nostrano che dovrà ricaricare le batterie, smaltire la delusione e rimettersi in marcia per conquistare la prima vittoria. Si mette male fin dal primo end, in cui la...

