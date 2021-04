Cosa hanno intenzione di fare gli ex parlamentari Cinque stelle

Leggi su agi

(Di venerdì 30 aprile 2021) AGI - Gli exscaldano i motori per prepararsi ad una ripartenza insieme e intanto, di fatto, secondo quanto si apprende, rivendicano: i veri portavoce dei principi originari del Movimento 'siamo noi' e non importa quale sarà l'eventuale nome di un possibile nuovo soggetto. A contare devono essere le azioni. Mentre si aspetta che l'ex premier e leader in pectore, Giuseppe Conte, renda noto il suo programma di rifondazione e si attende il verdetto della corte d'appello di Cagliari sulla rappresentanza legale del M5s, in una quindicina, su Facebook, postano lo stesso messaggio: "Oggi molti teorizzano un fronte ampio e competitivo', di sapore progressista, di cui dovrebbero essere assi portanti il Partito Democratico e il Movimento 5. Si e' sempre sostenuto che alla copia si preferisca l'originale e che il ...