Cambiare voce a Siri dopo l’aggiornamento iOS 14.5: la procedura giusta (Di venerdì 30 aprile 2021) Sono molteplici le novità assicurate dal recente aggiornamento iOS 14.5, soprattutto per quanto riguarda le modalità di sblocco dei dispositivi, ma non bisogna trascurare quanto è stato assicurato a coloro che sono soliti utilizzare Siri. Dunque, dopo avervi fornito alcune dritte per la ricalibrazione della batteria degli iPhone 11, come avrete notato con il nostro articolo di ieri, cerchiamo di capire quali altri “segreti” porti con sé il pacchetto software. Fermo restando alcune limitazioni oggettive per l’Italia. Impostare una nuova voce a Siri dopo l’aggiornamento iOS 14.5 Nello specifico, non tutti sanno che ora sia possibile impostare una nuova voce a Siri, sfruttando una caratteristica extra del recente aggiornamento iOS 14.5. Nello ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 30 aprile 2021) Sono molteplici le novità assicurate dal recente aggiornamento iOS 14.5, soprattutto per quanto riguarda le modalità di sblocco dei dispositivi, ma non bisogna trascurare quanto è stato assicurato a coloro che sono soliti utilizzare. Dunque,avervi fornito alcune dritte per la ricalibrazione della batteria degli iPhone 11, come avrete notato con il nostro articolo di ieri, cerchiamo di capire quali altri “segreti” porti con sé il pacchetto software. Fermo restando alcune limitazioni oggettive per l’Italia. Impostare una nuovaiOS 14.5 Nello specifico, non tutti sanno che ora sia possibile impostare una nuova, sfruttando una caratteristica extra del recente aggiornamento iOS 14.5. Nello ...

Advertising

rinoteodoro : Biden, così è possibile tassare le multinazionali - miss_simple407 : RT @StefanoTavilla1: Giovedì 6 Maggio alle ore 11.00 avrò la possibilità di essere voce di tanti in questo importante appuntamento. Chi la… - StefanoTavilla1 : Giovedì 6 Maggio alle ore 11.00 avrò la possibilità di essere voce di tanti in questo importante appuntamento. Chi… - BBcometoITALY_ : Ho appena firmato per chiedere ad @HardRock di cambiare per sempre la vita di milioni di galline. Firma anche tu pe… - Jetmira04150748 : Voglio solo 1 po di PACE ... Sentire la tua voce... Sapere che ci sei... TU CHE SAI FARE LUCE ?? quando il ?? tace, n… -