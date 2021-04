AstraZeneca, utile raddoppiato in primo trimestre. Ricavi per 275 milioni da vaccino (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – AstraZeneca ha registrato una crescita dei Ricavi del 15% nel primo trimestre del 2021 a 7.320 milioni di dollari; escluso il contributo del vaccino Covid-19, la crescita dei Ricavi è stata dell’11% a 7.045 milioni di dollari. Il gruppo farmaceutico anglo-svedese ha chiuso il trimestre con un utile netto di 1,56 miliardi di dollari grazie al balzo della vendite di nuovi trattamenti, in particolare oncologici, nei Paesi emergenti. L’utile per azione è salito del 55% a 1,63 dollari nel primo trimestre contro le stime degli analisti di 1,48 dollari. AstraZeneca vende il suo vaccino su base non profit durante le pandemia, a ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) –ha registrato una crescita deidel 15% neldel 2021 a 7.320di dollari; escluso il contributo delCovid-19, la crescita deiè stata dell’11% a 7.045di dollari. Il gruppo farmaceutico anglo-svedese ha chiuso ilcon unnetto di 1,56 miliardi di dollari grazie al balzo della vendite di nuovi trattamenti, in particolare oncologici, nei Paesi emergenti. L’per azione è salito del 55% a 1,63 dollari nelcontro le stime degli analisti di 1,48 dollari.vende il suosu base non profit durante le pandemia, a ...

