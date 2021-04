“Aspettatemi ancora un po’” Gianni Morandi | la notizia più bella Spunta la data del suo ritorno sul palco

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 30 aprile 2021) Sarebbe potuta andare peggio. Ma in ogni caso le conseguenze di quel brutto incidente continuano a farsi sentire eccome.non harecuperato dopo aver rischiato di brutto finendo in mezzo al fuoco che lui stesso aveva acceso. Sono cose che capitano, ma l’amato cantautore ha dovuto trascorrere diversi giorni al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena. E, una volta tornato a casa, ad attenderlo c’è il lungo periodo della riabilitazione. Il 25 aprile scorsoha fatto sapere che la situazione è tutt’altro che risolta. “La mano, per ora, è quasi priva di mobilità e il percorso che mi porterà alla completa guarigione èmolto lungo…”. Di sicuro anon mancano l’ottimismo e la tenacia, d’altra parte lui lo può dire forte “Uno su mille ce ...