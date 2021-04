Xabi Alonso | «Barcellona-Real 5-0? Dopo 20 minuti volevo andare a casa»

(Di giovedì 29 aprile 2021)parla della sua carriera e di due gare iconiche: ecco le dichiarazioni dell’ex centrocampista diMadrid e Liverpool, nel podcast di Jamie Carragher, ha parlato di alcuni episodi cruciali della sua carriera. Le sue parole riportate dal Mundo Deportivo. LA PARTITA PEGGIORE – «La partita di campionato al Camp Nou che abbiamo perso 5-0, è stata la notte peggiore che abbia vissuto su un campo di calcio. A ventidall’inizio della partita confesso cheandarmene,adesso, fare una doccia e tornare. È stato così doloroso che ci ha dato una grande determinazione. Non avremmo potuto essere di nuovo così ingenui o non li avremmo battuti in stagione». RIMONTA CONTRO IL MILAN A ISTANBUL – «Ero ...

Due giocatori come esempio in epoca recente,e Griezmann, che è francese ma cresciuto a San Sebastian quindi eleggibile per l'Athletic che, ricordiamolo, può tesserare solo baschi di ...Este es su peor recuerdo sobre un terreno de juego. Xabi le explicó como se sintió en ese partido, donde a los 20 minutos, ya se sentía totalmente superado: " El partido de Liga en el Camp Nou que per ...Xabi Alonso atendió la llamada de su excompañero en el Liverpool, Jamie Carragher, y repasó en su podcast varias de sus vivencias como futbolista, con la final de la Champions entr ...