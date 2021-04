William e Kate, la storia d’amore: il primo incontro, la separazione e le nozze da favola (Di giovedì 29 aprile 2021) William e Kate festeggiano dieci anni di matrimonio, ma la loro storia è iniziata molto prima di quel 29 aprile 2011, e non è sempre stato tutto rose e fiori. I due infatti si sono lasciati per ben due volte e la seconda sembrava essere definitiva, finché William non è tornato sui suoi passi. Il primo incontro di William e Kate Classe 1982, figlia di un ex assistente di volo della British Airways e di un controllore della stessa compagnia, diventati milionari dopo la creazione di una società, Kate Middleton ha sempre frequentato le migliori scuole. Nel 2001, su consiglio di mamma Carole, si è iscritta all’Università di St. Andrews, presso la St. Salvator’s Hall dove si è dedicata allo studio della storia ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 29 aprile 2021)festeggiano dieci anni di matrimonio, ma la loroè iniziata molto prima di quel 29 aprile 2011, e non è sempre stato tutto rose e fiori. I due infatti si sono lasciati per ben due volte e la seconda sembrava essere definitiva, finchénon è tornato sui suoi passi. IldiClasse 1982, figlia di un ex assistente di volo della British Airways e di un controllore della stessa compagnia, diventati milionari dopo la creazione di una società,Middleton ha sempre frequentato le migliori scuole. Nel 2001, su consiglio di mamma Carole, si è iscritta all’Università di St. Andrews, presso la St. Salvator’s Hall dove si è dedicata allo studio della...

