"Vogliamo un sindacato per noi influencer. Abbiamo bisogno di tutele" (Di giovedì 29 aprile 2021) In altri paesi esiste già, ora anche gli influencer italiani vogliono un sindacato. La proposta è stata lanciata da una rappresentante della categoria, la 25enne Mafalda De Simone, che vorrebbe per l’Italia quello già è realtà negli Stati Uniti e in Ighilterra, dove da dal 2020 le sigle AIC (American influencer Council) e TCU (The Creator Union) regolano gli aspetti economici del mestiere, supervisionando i contratti e garantendo un trattamento paritario alle star del web. Si legge sul Messaggero: ”È un errore pensare di far tutto da soli - racconta Paola Di Benedetto, vicentina di 26 anni e regina di Instagram con un milione 700.000 follower, fidanzata di Federico Rossi del duo Benji e Fede - bisogna proteggersi, avere alle spalle qualcuno che ti preceda e tratti per te con le aziende. In Italia è difficile che quello degli ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 aprile 2021) In altri paesi esiste già, ora anche gliitaliani vogliono un. La proposta è stata lanciata da una rappresentante della categoria, la 25enne Mafalda De Simone, che vorrebbe per l’Italia quello già è realtà negli Stati Uniti e in Ighilterra, dove da dal 2020 le sigle AIC (AmericanCouncil) e TCU (The Creator Union) regolano gli aspetti economici del mestiere, supervisionando i contratti e garantendo un trattamento paritario alle star del web. Si legge sul Messaggero: ”È un errore pensare di far tutto da soli - racconta Paola Di Benedetto, vicentina di 26 anni e regina di Instagram con un milione 700.000 follower, fidanzata di Federico Rossi del duo Benji e Fede - bisogna proteggersi, avere alle spalle qualcuno che ti preceda e tratti per te con le aziende. In Italia è difficile che quello degli ...

