Uno di Ermal Meta, il nuovo singolo è un inno alla condivisione

Da venerdì 30 aprile sarà in radio Uno di Ermal Meta, il nuovo singolo estratto dall'album Tribù Urbana. Uno arriva dopo il successo di Un Milione Di Cose Da Dirti, il brano presentato dall'artista al Festival di Sanremo 2021 che ha ottenuto il terzo posto nella classifica generale, medaglia di bronzo sul podio, certificato Oro. Ad Ermal Meta a Sanremo anche il premio per la miglior produzione. Adesso torna in radio con il nuovo singolo. Uno di Ermal Meta sarà in rotazione da venerdì 30 aprile ma è già disponibile in tutti gli store digitali con l'album Tribù Urbana. Uno è un inno alla gioia della condivisione, corale come può essere un insieme di voci che "dai ...

