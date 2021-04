Tragedia sulle rotaie: uomo muore dopo essere stato travolto da un treno in corsa (Di giovedì 29 aprile 2021) Secondo le prime informazioni riferite da MonzaToday.it si tratterebbe di un uomo di 43 anni che è stato investito dal convoglio 24929 della linea S9 Saronno - Seregno - Milano Albairate partito alle ... Leggi su leccotoday (Di giovedì 29 aprile 2021) Secondo le prime informazioni riferite da MonzaToday.it si tratterebbe di undi 43 anni che èinvestito dal convoglio 24929 della linea S9 Saronno - Seregno - Milano Albairate partito alle ...

Advertising

MKrazimira : @ruotologiacomo @mattino5 @pomeriggio5 @fede_panicucci @BarbaraDursofan Appunto, tutti a casa senza lavorare loro s… - lyskamm1799 : RT @Crimini_Dem: L’enorme tragedia del sogno sulle spalle curve del contadino Manes! Manes fu conciato e impagliato, Così Ben e la Clara a… - FrancescaFaedd4 : @bissolo_greta @Benedet09032195 Non solo, trovo anche molto infantile questa continua tragedia su di loro come se i… - Alessan86737902 : @matteosalvinimi La difesa è legittima da sempre, non l'ha inventata lei. Lei si limita a lucrare sulle tragedie al… - Kiraia75 : @szampa56 @robersperanza Mi spiace certo per chi ha vissuto la tragedia del virus ma proprio per quello non si può… -