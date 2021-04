Terroristi arrestati in Francia, Bergamin si è costituito (Di giovedì 29 aprile 2021) Luigi Bergamin, ex militante dei Proletari armati per il comunismo (Pac), si è costituito questa mattina a Parigi. Bergamin, uno dei tre Terroristi sfuggiti ieri alla cattura della polizia francese, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 aprile 2021) Luigi, ex militante dei Proletari armati per il comunismo (Pac), si èquesta mattina a Parigi., uno dei tresfuggiti ieri alla cattura della polizia francese, ...

Advertising

poliziadistato : #28aprile Arrestati in Francia 7 ex terroristi italiani. Sono 5 uomini e 2 donne i latitanti fermati. Operazione co… - ilfoglio_it : Il sobrio comunicato di Draghi alla notizia dell'arresto in Francia (in accordo con l'Italia) di 7 ex terroristi ro… - fattoquotidiano : TERRORISTI ROSSI ARRESTATI / IL RETROSCENA È stato l’ex ministro Alfonso Bonafede a far tirare fuori ai tecnici di… - ankerachele : RT @P_M_1960: Arrestati a Parigi 7 ex terroristi rossi, altri tre sono in fuga e ricercati. Adesso però dobbiamo mettere in galera anche i… - achillerossi5 : RT @fattoquotidiano: TERRORISTI ROSSI ARRESTATI / IL RETROSCENA È stato l’ex ministro Alfonso Bonafede a far tirare fuori ai tecnici di Via… -