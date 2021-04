Steam: secondo la maggior parte degli sviluppatori il taglio del 30% delle entrate è ingiustificato (Di giovedì 29 aprile 2021) Un sondaggio condotto su oltre 3000 professionisti del settore dei videogiochi suggerisce che la maggior parte degli sviluppatori ritiene ingiustificato il taglio delle entrate del 30% di Steam. Steam è la più grande piattaforma di distribuzione su PC, insieme a Epic Games Store e GOG, ma sembra che gli sviluppatori che vendono i loro titoli tramite il servizio non siano esattamente soddisfatti del suo taglio sui ricavi. In un sondaggio condotto su oltre 3.000 professionisti del settore dei giochi (via GDC), solo il 3% dei partecipanti ha affermato che è giusto che negozi come Steam e GOG prendano il 30% delle loro ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 29 aprile 2021) Un sondaggio condotto su oltre 3000 professionisti del settore dei videogiochi suggerisce che laritieneildel 30% diè la più grande piattaforma di distribuzione su PC, insieme a Epic Games Store e GOG, ma sembra che gliche vendono i loro titoli tramite il servizio non siano esattamente soddisfatti del suosui ricavi. In un sondaggio condotto su oltre 3.000 professionisti del settore dei giochi (via GDC), solo il 3% deicipanti ha affermato che è giusto che negozi comee GOG prendano il 30%loro ...

