Sos dei sindaci al Prefetto: più controlli per la movida (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Potenziare i controlli delle forze di polizia nelle fasce serali e sensibilizzare i gestori degli esercizi pubblici e la popolazione tutta sull’importanza del rispetto dei protocolli anti Covid-19. Si è conclusa con questa promessa la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si è svolto oggi. La riunione ha avuto lo scoop di effettuare un esame congiunto delle problematiche riscontrate nell’ingresso in zona gialla sul territorio della provincia di Salerno, soprattutto dai sindaci alle prese con la movida e gli assembramenti dei giovani. Hanno preso parte all’incontro – svoltosi in modalità “da remoto” – il vicepresidente della Provincia di Salerno, i sindaci dei comuni di Salerno, Battipaglia, Cava De’ Tirreni e Nocera Inferiore, i presidenti di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Potenziare idelle forze di polizia nelle fasce serali e sensibilizzare i gestori degli esercizi pubblici e la popolazione tutta sull’importanza del rispetto dei protocolli anti Covid-19. Si è conclusa con questa promessa la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si è svolto oggi. La riunione ha avuto lo scoop di effettuare un esame congiunto delle problematiche riscontrate nell’ingresso in zona gialla sul territorio della provincia di Salerno, soprattutto daialle prese con lae gli assembramenti dei giovani. Hanno preso parte all’incontro – svoltosi in modalità “da remoto” – il vicepresidente della Provincia di Salerno, idei comuni di Salerno, Battipaglia, Cava De’ Tirreni e Nocera Inferiore, i presidenti di ...

Advertising

eziomauro : Strage nel silenzio: “Gli Sos dei migranti ignorati per 24 ore” | Rep - anteprima24 : ** #Sos dei #Sindaci al #Prefetto: più controlli per la #Movida ** - gazzettamantova : Per la caserma dei vigili del fuoco tramonta l'ipotesi dell'area Ghisiolo - tvoggi : “IL CAPORALATO NON CONOSCE CRISI”: SOS DELLA UILA UIL “Il caporalato non conosce crisi. Nemmeno il Covid lo frena.… - almoStrillo : RT @omaronnis: Sulle homepage dei giornali sardi nessun accenno a #sadiedesasardigna. Non è la prima volta, non è un caso. Certe ricorrenze… -