Somiglianza tra Ubaldo Lanzo e Penguin di Batman

(Di giovedì 29 aprile 2021) Quello dellaè un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi ladi quest’oggi: Che ne pensate? (L’immagine di copertina dei post dedicati alle somiglianze è stata realizzata per IsaeChia.it dal giovane artista campano Raffaele Scarano) L'articolo proviene da Isa e Chia. L'articolo Fatti di Gossip.

Advertising

ongoinggaypanic : @littlemvoony ODDIO NON AVEVO MAI NOTATO LA SOMIGLIANZA TRA I NONI URLOO -

Ultime Notizie dalla rete : Somiglianza tra

Il Riformista

l'altro, ho intuìto unasostanzialei miei genitori e gli alberi di ulivo. Mio padre e mia madre erano come due alberi d'ulivo che donavano generosamente in famiglia e in società, ...... al punto che cambiando i nomi dei protagonisti si perde ogni. Tom Clancy è un nome ... Apprezzabili anche le relazionii vari personaggi e per quanto tutti rientrino in figure tagliate ...In mostra alla Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi di Piacenza il "Ritratto di signora" rubato nel 1997 e ritrovato due anni fa di Klimt.Erasmo Genzini qualche tempo fa ha pubblicato uno scatto insieme a sua madre: l'avete mai vista? Insieme sono bellissimi, che somiglianza!