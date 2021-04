Segni satanici sul muro della chiesetta. La parrocchia organizza una messa riparatrice

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Segni satanici

IL GIORNO

Maleo (Lodi) - Hanno imbrattato, nei giorni scorsi, l a piccola chiesa dedicata a San Pietro , ubicata in mezzo alla campagna, proprio dietro al castello Trecchi, con simboli- esoterici: dal classico 666, al disegno dello zolfo e di Lilith, la madre oscura, regina degli inferi. Proprio quest'ultimo disegno era stato vergato, forse non a caso, sullo scalino d'...Perché parlare di QAnon Tutto è iniziato nel 2017, nonostante idi questa attrazione della ...le quali il partito democratico avrebbe gestito un traffico di bambini per condurre ritie ...Maleo (Lodi) - Hanno imbrattato, nei giorni scorsi, la piccola chiesa dedicata a San Pietro, ubicata in mezzo alla campagna, proprio dietro al castello Trecchi, con simboli satanici-esoterici: dal cla ...Da grande appassionato di sneakers, Fedez ha recentemente mostrato nelle sue IG Stories il nuovo raro pezzo della sua collezione ...