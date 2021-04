Roma | 23 positivi su un aereo proveniente dall’India

(Di giovedì 29 aprile 2021) Scatta l’allarme aper 23 soggetti risultatial Covid: sono arrivati a Fiumicino su un, 23 passeggerial Covid su. È questo il bilancio in seguito agli accertamenti sui 213 passeggeri e sui 10 membri dell’equipaggio dell’partitoe arrivato a Fiumicino alle 21.15 del 28 aprile. : i controlli e l’isolamento Come riferito dall’assessore alla Sanità della Regione Lazio, all’arrivo dell’sono scattati i controlli del caso, che sono andati avanti fino a tarda notte. Individuati i casi, si dovranno ora analizzare i campioni. ...

, 29 aprile 2021 " Sono 23, tra passeggeri e membri dell'equipaggio, le persone risultate ... In 23 sono risultatiai tamponi . Sono risultatianche due componenti dell'equipaggio".