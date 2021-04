Returnal | quanto dura il gioco di Housemarque per PS5?Everyeye it – Videogiochi

Leggi su helpmetech

(Di giovedì 29 aprile 2021)è ormai prossimo all’arrivo su PlayStation 5:la nuova esclusiva sviluppata dai ragazzi di?I possessori di PlayStation 5 sono in trepidante attesa di poter mettere finalmente le mani su, la nuova intrigante esclusiva per la console next-gen Sony sviluppata dai ragazzi di, precedentemente noti per aver lavorato a titoli arcade come Resogun, Alienation e Nex Machina.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.