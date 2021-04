Pellegrini ci crede | «Proveremo a fare l’impresa»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 30 aprile 2021) Il capitano della Roma Lorenzoè intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la debacle contro il Manchester United Non vuole smettere di sognare Lorenzo, malgrado il pesante passivo subito a Old Trafford dalla Roma nella semifinale d’andata di Europa League. Così il capitano giallorosso ha provato a spiegare il crollo contro lo United: MATCH – «Buon primo tempo poi obiettivamente non so cosa sia successo nel secondo. Al ritorno, perché avevamo preparato la gara come se fosse la partita della vita e lotteremo fino alla fine» FONSECA – «Con il mister stiamo facendo un percorso nel quale la Roma sta migliorando giorno dopo giorno, ma dopo questa partita è inevitabile che ci siano critiche per tutti noi» L'articolo proviene da Calcio News 24.