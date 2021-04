Pavarotti | sessant’anni fa il debutto di una voce epocale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 aprile 2021) Il 29 aprile 1961 un giovane tenore modenese, che per qualche anno aveva cantato da appassionato in una corale, che aveva fatto il docente di educazione fisica e che aveva studiato canto con due insegnanti senza mai mettere piede in conservatorio, debuttava in Bohème, come Rodolfo, nel teatro Municipale di Reggio Emilia, una di quelle istituzioni di provincia con un repertorio rodato e un pubblico popolare e spietato: era Luciano. Fu il primo nel suo ruolo d’elezione, in cui non ci sarebbe stato confronto con nessun altro, quello in cui ci si misura solo con la storia, quella con la maiuscola. L’astro inizia la sua sfolgorante parabola, all’inizio solo in Italia. Sono gli anni in cui quel timbro di rara bellezza, il fraseggio naturale con uno spiccato interesse per la parola, mai stravolta dall’emissione, gli acuti facili e abbaglianti per luminosità, da ...