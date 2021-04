Oroscopo maggio: Le previsioni del mese di maggio 2021 (Di giovedì 29 aprile 2021) Sarà un mese tranquillamente casalingo, maggio 2021. Per tutti i segni zodiacali l’interesse principale sarà per casa e famiglia. E questo per l’influsso della Luna nuova in Toro dell’11 e dell’eclissi di Luna piena in Sagittario del 26. Per ognuno dei 12 segni, il motto è diverso e insieme simile. Dolci rivoluzioni si prospettano per l’Ariete. Per il Toro sarà tempo di redarre quella famosa lista dei desideri rimandata da tempo. Le nate dei Gemelli lascino che la Natura faccia il suo corso. Il Cancro si butti i dubbi alle spalle e vada… Il Leone è avvertito: sarà travolto da un evento, ma l’importante è saperlo. La Vergine imparerà che l’unione fa soprattutto la felicità. Per la Bilancia, maggio 2021 è mese di new look e business plan. Lo Scorpione si ... Leggi su amica (Di giovedì 29 aprile 2021) Sarà untranquillamente casalingo,. Per tutti i segni zodiacali l’interesse principale sarà per casa e famiglia. E questo per l’influsso della Luna nuova in Toro dell’11 e dell’eclissi di Luna piena in Sagittario del 26. Per ognuno dei 12 segni, il motto è diverso e insieme simile. Dolci rivoluzioni si prospettano per l’Ariete. Per il Toro sarà tempo di redarre quella famosa lista dei desideri rimandata da tempo. Le nate dei Gemelli lascino che la Natura faccia il suo corso. Il Cancro si butti i dubbi alle spalle e vada… Il Leone è avvertito: sarà travolto da un evento, ma l’importante è saperlo. La Vergine imparerà che l’unione fa soprattutto la felicità. Per la Bilancia,di new look e business plan. Lo Scorpione si ...

