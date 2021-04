Napoli, accoltellata ragazza di 14 anni, muore in ospedale (Di giovedì 29 aprile 2021) Lo riporta Napoli Today. La ragazza è stata trasportata da un'ambulanza all'ospedale di Castellammare dal personale del 118. Sarebbe stata in gravissime condizioni "per numerose coltellate sul corpo",... Leggi su it.sputniknews (Di giovedì 29 aprile 2021) Lo riportaToday. Laè stata trasportata da un'ambulanza all'di Castellammare dal personale del 118. Sarebbe stata in gravissime condizioni "per numerose coltellate sul corpo",...

Advertising

Corriere : 24enne morta accoltellata: era in un garage con caviglie rotte e segni di violenza sessuale - Mary35999509 : RT @Corriere: 24enne morta accoltellata: era in un garage con caviglie rotte e segni di violenza s... - Feversinger : Dio mio Pompei, una 24enne accoltellata a morte: avrebbe subito anche violenza - elenatebano : Un’altra donna torturata. Ma come può succedere tutto questo senza che nessuno se ne accorga? - marcimarti17 : Pompei, ragazza di 24 anni muore accoltellata: indagini in corso -