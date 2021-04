Michele Santoro | sfregio alla Rai | torna in tv? Quell' invito arrivato dopo le ospitate su La7

(Di giovedì 29 aprile 2021)Lilli Gruber è la volta di Enrico Mentana .è stato infatti al suo fianco durante lo speciale del Tg di La7 in onda mercoledì 28 aprile. Un ritorno in tvo del conduttore,lo strappo con la Rai. La serata evento,quale ha preso parte anche Andrea Purgatori, si intitola Speciale ...

Ultime Notizie dalla rete : Michele Santoro

Dopo Lilli Gruber è la volta di Enrico Mentana .è stato infatti al suo fianco durante lo speciale del Tg di La7 in onda mercoledì 28 aprile. Un ritorno in tv quello del conduttore, dopo lo strappo con la Rai. La serata evento, alla ...Pentito e diventato poi collaboratore di giustizia, oggi la sua storia è nero su bianco in un libro scritto con il giornalista: Nient'altro che la verità. Maurizio Avola e le ...Il mafioso ha raccontato a Michele Santoro su La7 la preparazione e l'attentato al magistrato in via D'Amelio "Io posso dire che c'ero e sono uno degli esecutori materiale della strage di via D’Amelio ...Mafia, alla ricerca della verità: nello speciale di Mentana, l'intervista a Maurizio Avola e le dichiarazioni di Fiammetta Borsellino.