Lorella Boccia, da Amici a Venus: su Italia 1 arriva il talk per sole donne (Di giovedì 29 aprile 2021) Da ballerina di Amici a conduttrice di Venus: Lorella Boccia non si ferma e sbarca su Italia Uno con un talk che parla di donne. Un late show tutto al femminile in cui saranno ospiti tante celebrità che si racconteranno fra ironia e confessioni. Lorella Boccia verrà affiancata nella conduzione da Mara Maionchi e Iva Zanicchi. Secondo le prime anticipazioni diffuse da FanPage, nel programma compariranno Alessandra Amoroso, cantante amatissima ed ex volto di Amici, ma anche Elettra Lamborghini, opinionista dell'Isola dei Famosi, l'ex naufraga e presentatrice Elisa Isoardi. Fra le donne che parteciperanno a Venus figurano inoltre Anna Tatangelo, protagonista di una grande rinascita dopo ...

