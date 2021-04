LIVE Giro di Romandia, tappa di oggi in DIRETTA: attacchi e contrattacchi nei primi chilometri della frazione (Di giovedì 29 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.53 Con Tolhoek e Hamilton ci sono anche Davide Villella (Movistar), Rob Power (Qhubeka ASSOS), Jonathan Caicedo (EF Education-Nippo) e Damien Howson (BikeExchange). Su di loro sta provando a rientrare anche Niklas Eg (Trek-Segafredo). 13.51 I corridori hanno appena terminato la salita di Preles con Antwan Tolhoek (Jumbo-Visma) che è passato per primo davanti a Chris Hamilton (DSM). I due sono in testa alla gara insieme. 13.50 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport, la seconda tappa del Giro di Romandia è iniziata a da poco e si preannuncia davvero pirotecnica. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della seconda tappa del Giro di ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.53 Con Tolhoek e Hamilton ci sono anche Davide Villella (Movistar), Rob Power (Qhubeka ASSOS), Jonathan Caicedo (EF Education-Nippo) e Damien Howson (BikeExchange). Su di loro sta provando a rientrare anche Niklas Eg (Trek-Segafredo). 13.51 I corridori hanno appena terminato la salita di Preles con Antwan Tolhoek (Jumbo-Visma) che è passato per primo davanti a Chris Hamilton (DSM). I due sono in testa alla gara insieme. 13.50 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport, la secondadeldiè iniziata a da poco e si preannuncia davvero pirotecnica. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostrasecondadeldi ...

