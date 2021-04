La SEC statunitense rinvia a giugno la decisione sull’ETF VanEck Bitcoin

(Di giovedì 29 aprile 2021) La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha posticipato ala suasul fondo exchange e di trading(ETF) La SEC degli Stati Uniti ha deciso di non pronunciarsi fino a dopo il mese di maggio riguardo la proposta dell’ETFdi. L’agenzia di regolamentazione avrebbe dovuto rendere pubblica la suain pochi giorni, ma ha spostato la data, prorogando la sua revisione per altri 45 giorni. Secondo quanto riportato all’interno di una nuova nota della SEC, ladisarà presa a. La commissione ha scritto: “La Commissione ritiene che sia appropriato designare un periodo più esteso ...

