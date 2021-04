Isola dei famosi 2021 stasera su Canale 5: Ignazio Moser tra i naufraghi (Di giovedì 29 aprile 2021) Tredicesima puntata dell'Isola dei famosi 2021: stasera su Canale 5 un nuovo naufrago si unirà al gruppo, Ignazio Moser, e a sostenerlo in studio ci sarà Cecilia Rodriguez. L'Isola dei famosi 2021 torna stasera su Canale 5 in prima serata per la tredicesima puntata con tante novità: Ignazio Moser sbarcherà in Honduras e si unirà a uno dei due gruppi, arrivista o primitivo? In studio a sostenerlo ci sarà Cecilia Rodriguez. stasera per il terzo giovedì consecutivo l'Isola dei famosi 2021 torna in differita per dare spazio ai 'cugini' di Supervivientes, l'omologo spagnolo in onda su ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 29 aprile 2021) Tredicesima puntata dell'deisu5 un nuovo naufrago si unirà al gruppo,, e a sostenerlo in studio ci sarà Cecilia Rodriguez. L'deitornasu5 in prima serata per la tredicesima puntata con tante novità:sbarcherà in Honduras e si unirà a uno dei due gruppi, arrivista o primitivo? In studio a sostenerlo ci sarà Cecilia Rodriguez.per il terzo giovedì consecutivo l'deitorna in differita per dare spazio ai 'cugini' di Supervivientes, l'omologo spagnolo in onda su ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - IsolaDeiFamosi : Ignazio Moser sarà un nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi! Cosa vi aspettate? ?????? #Isola - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. 4 i concorrenti al te… - Claudio01447662 : RT @GiuliaSalemi93: Anche stasera sarò 'ospite' all'Isola dei famosi per raccontare qualcosa in più di mamma Fariba. Lunedi eravamo in tan… - vorreiesserezz : Chi si vede l'Isola dei Famosi con me? -