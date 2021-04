Isola 2021 stasera: sbarca Moser. Cecilia e Salemi insieme dopo Monte (Di giovedì 29 aprile 2021) Le due ex fidanzate di Francesco Monte si rincontrano in studio durante la puntata di stasera del reality show. Francesca Lodo premiata L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 29 aprile 2021) Le due ex fidanzate di Francescosi rincontrano in studio durante la puntata didel reality show. Francesca Lodo premiata L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

Radio3tweet : L'infanzia in Ungheria, il pane condiviso con il nemico dopo la deportazione, il potere della scrittura: la voce di… - fattoquotidiano : Mauro Morandi, il “custode” di Budelli lascia l’isola dopo 32 anni: “Mi sono rotto le palle” - NintendoItalia : Sono in arrivo eventi stagionali rivisitati! Scopri cosa succederà sulla tua isola di #AnimalCrossingNew Horizons… - angelacaputo201 : RT @SpettacoliNEWS: L’Isola dei Famosi: anticipazioni di giovedi 29 aprile. Tra gli ospiti in studio Cecilia Rodriguez, fidanzata del nuov… - RMontaletti : RT @Radio3tweet: L'infanzia in Ungheria, il pane condiviso con il nemico dopo la deportazione, il potere della scrittura: la voce di #Edith… -