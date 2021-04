I nuovi colori delle Regioni dal 3 maggio 2021: ecco chi rischia già di finire in zona rossa o arancione (Di giovedì 29 aprile 2021) Quali saranno i colori delle Regioni da lunedì prossimo 3 maggio? C’è attesa di capire se la mappa dell’Italia a prevalenza “gialla” resisterà oppure se, al contrario, alcuni territori passeranno a restrizioni maggiori. Ricordiamo che la nuova classificazione delle Regioni sarà comunicata ufficialmente domani quando si riunirà, come ogni settimana, la cabina di regia. colori delle Regioni: la mappa dell’Italia ad oggi Dal 26 aprile 2021 molte Regioni sono finite in zona gialla. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 23 aprile 2021, ha firmato quindi le nuove ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 aprile 2021) Quali saranno ida lunedì prossimo 3? C’è attesa di capire se la mappa dell’Italia a prevalenza “gialla” resisterà oppure se, al contrario, alcuni territori passeranno a restrizioniri. Ricordiamo che la nuova classificazionesarà comunicata ufficialmente domani quando si riunirà, come ogni settimana, la cabina di regia.: la mappa dell’Italia ad oggi Dal 26 aprilemoltesono finite ingialla. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati eindicazioni della Cabina di Regia del 23 aprile, ha firmato quindi le nuove ...

