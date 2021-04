Generali, assemblea approva bilancio e dividendo. Donnet accenna a nuovo Piano (Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) – L’assemblea di Generali ha approvato il bilancio 2020 con il voto favorevole del 99,85% del capitale rappresentato, pari al 51,52% dell’intero capitale sociale. Anche la proposta di distribuzione di un dividendo ha ricevuto una larga adesione, con il voto favorevole del 98,726% del capitale rappresentato in assemblea. “Grazie per l’approvazione così massiccia a un bilancio che veramente lo meritava”, ha commentato il Presidente Gabriele Galateri di Genola, ribadendo che il Gruppo è “pronto a fare la propria parte” per la ripresa dell’economia dopo la crisi pandemica e che “la convergenza degli sforzi pubblico-privato” è in grado di “far ripartire l’economia”. Il Recovery Plan – ha aggiunto – può rappresentare un “motore della ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) – L’dihato il2020 con il voto favorevole del 99,85% del capitale rappresentato, pari al 51,52% dell’intero capitale sociale. Anche la proposta di distribuzione di unha ricevuto una larga adesione, con il voto favorevole del 98,726% del capitale rappresentato in. “Grazie per l’zione così massiccia a unche veramente lo meritava”, ha commentato il Presidente Gabriele Galateri di Genola, ribadendo che il Gruppo è “pronto a fare la propria parte” per la ripresa dell’economia dopo la crisi pandemica e che “la convergenza degli sforzi pubblico-privato” è in grado di “far ripartire l’economia”. Il Recovery Plan – ha aggiunto – può rappresentare un “motore della ...

