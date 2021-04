Festa in cortile per il bambino disabile con gel e mascherine. I vicini chiamano i vigili: multe di 400 euro a testa (Di giovedì 29 aprile 2021) Una Festa di compleanno organizzata per un bambino disabile che da tempo ormai non va a scuola e non vede amici. Si sono visti nel cortile del condominio , senza la torta e nemmeno i regali. Solo gel ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 aprile 2021) Unadi compleanno organizzata per unche da tempo ormai non va a scuola e non vede amici. Si sono visti neldel condominio , senza la torta e nemmeno i regali. Solo gel ...

Advertising

SkyTG24 : Cesano, festa in cortile per bambino disabile: multa dei vigili - cristianovilla9 : RT @Ale74terni: Era solo un ritrovo,senza torta,senza regali,all'aperto,con mascherine e gel....ma con dei vicini di merda - leggoit : Milano, festa in cortile per il bambino disabile con gel e mascherine. I vicini chiamano i vigili: multe di 400 eur… - marradr : RT @Ale74terni: Era solo un ritrovo,senza torta,senza regali,all'aperto,con mascherine e gel....ma con dei vicini di merda - statodelsud : Cesano, festa in cortile per bambino disabile: multa dei vigili -