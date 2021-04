"Fermata da un poliziotto in divisa, cosa mi ha chiesto". Altro delirio della Murgia: la colpa? Salvini (Di giovedì 29 aprile 2021) Impossibili da dimenticare le parole di Michela Murgia che a DiMartedì ha dichiarato di essere intimorita dagli uomini in divisa come il generale, neo commissario per l'emergenza coronavirus, Francesco Figliuolo. Il motivo? Ricordano i dittatori. Tant'è che, come spiegato dalla stessa scrittrice a Otto e Mezzo, "la scorsa settimana sono andata a prendere un treno e un poliziotto che doveva controllarmi l'autocertificazione mi ha chiesto se avessi paura della sua divisa". Insomma, la Murgia anche nel salotto di La7 da Lilli Gruber non perde occasione per parlare di divise e di chi ha osato criticarla. "Alla domanda del poliziotto ho risposto: ‘fino a dieci secondi fa non ne avevo, ne devo avere?'. Lui mi ha detto: ‘vada vada che è meglio'. E' una ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Impossibili da dimenticare le parole di Michelache a DiMartedì ha dichiarato di essere intimorita dagli uomini income il generale, neo commissario per l'emergenza coronavirus, Francesco Figliuolo. Il motivo? Ricordano i dittatori. Tant'è che, come spiegato dalla stessa scrittrice a Otto e Mezzo, "la scorsa settimana sono andata a prendere un treno e unche doveva controllarmi l'autocertificazione mi hase avessi paurasua". Insomma, laanche nel salotto di La7 da Lilli Gruber non perde occasione per parlare di divise e di chi ha osato criticarla. "Alla domanda delho risposto: ‘fino a dieci secondi fa non ne avevo, ne devo avere?'. Lui mi ha detto: ‘vada vada che è meglio'. E' una ...

