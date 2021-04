Ex terroristi arrestati in Francia, giustizia senza vendetta (Di giovedì 29 aprile 2021) I principali protagonisti degli Anni di Piombo hanno più o meno tutti, seppur con varie sfumature, bollato la cattura degli ex terroristi in Francia come “vendetta di Stato”. Sergio Segio, fondatore di Prima Linea ossia uno dei gruppi che negli anni 70 ha abbracciato la lotta armata, ha parlato di “volontà vendicativa postuma da parte delle istituzioni”. Oreste Scalzone, cofondatore di Potere Operaio, è andato anche oltre: “Questa è più di una vendetta, ormai siamo alla damnatio memoriae”. Quanto sia strumentale e partigiana questa posizione lo si è capito oggi, quando le agenzie hanno battuto la notizia che nessuno di questi ex terroristi, ormai avanti negli anni e alcuni anche malati, stasera passerà la notte in carcere. Tutti e nove (il decimo è ancora latitante) dormiranno a casa, visto che la ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 aprile 2021) I principali protagonisti degli Anni di Piombo hanno più o meno tutti, seppur con varie sfumature, bollato la cattura degli exincome “di Stato”. Sergio Segio, fondatore di Prima Linea ossia uno dei gruppi che negli anni 70 ha abbracciato la lotta armata, ha parlato di “volontà vendicativa postuma da parte delle istituzioni”. Oreste Scalzone, cofondatore di Potere Operaio, è andato anche oltre: “Questa è più di una, ormai siamo alla damnatio memoriae”. Quanto sia strumentale e partigiana questa posizione lo si è capito oggi, quando le agenzie hanno battuto la notizia che nessuno di questi ex, ormai avanti negli anni e alcuni anche malati, stasera passerà la notte in carcere. Tutti e nove (il decimo è ancora latitante) dormiranno a casa, visto che la ...

Ultime Notizie dalla rete : terroristi arrestati I terroristi arrestati a Parigi in libertà vigilata. L'appello di Valeria Bruni Tedeschi e altri intellettuali PARIGI - Sono stati tutti rimessi in libertà sotto controllo giudiziario gli ex terroristi arrestati in Francia , le richieste dei loro avvocati sono state accolte. L'avvocata Irène Terrel, che difende Giovanni Alimonti, Roberta Cappelli, Narciso Manenti, Giorgio Pietrostefani e ...

Quegli anni di piombo ancora ci inseguono A nome mio e del governo, rinnovo la partecipazione al dolore dei familiari nel ricordo commosso del sacrificio delle vittime.' I nomi dei terroristi arrestati dicono poco all'Italia di oggi, cinque ...

Scarcerati tutti gli ex terroristi italiani arrestati in Francia. Si sono costituiti anche Bergamin e Ventura la Repubblica Facciamoli estradare al più presto in Italia Si sono costituiti Luigi Bergamin e Raffaele Ventura, due dei tre terroristi sfuggiti ai dieci ordini di arresto ieri in Francia. Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una ...

Ex terroristi arrestati in Francia, giustizia senza vendetta I principali protagonisti degli Anni di Piombo hanno più o meno tutti, seppur con varie sfumature, bollato la cattura degli ex terroristi in Francia come “vendetta di Stato”. Sergio Segio, fondatore d ...

