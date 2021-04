Emergenza casa in Toscana: task force della Regione. Anche in vista dello sblocco sfratti (Di giovedì 29 aprile 2021) «Le conseguenze della pandemia sulla situazione economica e sociale - evidenzia l'assessore Alessia Spinelli - si stanno facendo sentire in maniera pesante. Per quanto riguarda il diritto all'abitare è evidente Anche la crescita di quella fascia di persone che fa sempre più fatica a sostenere l'affitto. A questo si aggiungerà la scadenza di misure nazionali, come il blocco degli sfratti, che hanno consentito almeno di contenere le ripercussioni della pandemia» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 29 aprile 2021) «Le conseguenzepandemia sulla situazione economica e sociale - evidenzia l'assessore Alessia Spinelli - si stanno facendo sentire in maniera pesante. Per quanto riguarda il diritto all'abitare è evidentela crescita di quella fascia di persone che fa sempre più fatica a sostenere l'affitto. A questo si aggiungerà la scadenza di misure nazionali, come il blocco degli, che hanno consentito almeno di contenere le ripercussionipandemia» L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Emergenza casa in Toscana: task force della Regione. Anche in vista dello sblocco sfratti - AGR_web : Emergenza casa: La Regione vara una task force con Comuni e sindacati La Regione si prepara ad affrontare una stagi… - GazzChianti : EMERGENZA/COVID - Usca un anno dopo, 13mila visite a Firenze a casa di malati Covid. E tanta voglia di non mollare.… - CittadinoOnline : Emergenza casa: la Regione vara una task force con Comuni e sindacati - - controradio : La Regione Toscana attiva una task-force per l'emergenza casa -