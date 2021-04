Dopo l’ennesimo incidente, Euroedile con Associazione Nazionale Ponteggiatori osserverà domani un minuto di silenzio in tutti i cantieri (Di giovedì 29 aprile 2021) Dopo l’ennesimo gravissimo incidente a Montebelluna dove un giovane è stato travolto e ucciso da un cedimento di un ponteggio Euroedile con l’Associazione Nazionale dei Ponteggiatori in tutti i cantieri osserverà, domani alle 17.00, un minuto di silenzio. I decessi per cadute dall’alto rappresentano circa un terzo degli infortuni mortali sui luoghi di lavoro in Italia (1.089 lavoratori nel 2019) e il 65% di questi riguardano proprio il mondo dell’edilizia. Da una analisi Infor.MO i 4 maggiori fattori di rischio per le cadute dall’alto sono rappresentati nell’ordine dallo sfondamento della copertura per il 23,2%, dalla caduta da scale portatili per il 17,3e%, da cadute ... Leggi su newsagent (Di giovedì 29 aprile 2021)gravissimoa Montebelluna dove un giovane è stato travolto e ucciso da un cedimento di un ponteggiocon l’deiinalle 17.00, undi. I decessi per cadute dall’alto rappresentano circa un terzo degli infortuni mortali sui luoghi di lavoro in Italia (1.089 lavoratori nel 2019) e il 65% di questi riguardano proprio il mondo dell’edilizia. Da una analisi Infor.MO i 4 maggiori fattori di rischio per le cadute dall’alto sono rappresentati nell’ordine dallo sfondamento della copertura per il 23,2%, dalla caduta da scale portatili per il 17,3e%, da cadute ...

Advertising

CB_Ignoranza : Nicolò Pirlo ha oggi deciso di rendere pubblico l'ennesimo insulto ricevuto, dopo essere stato preso di mira da cos… - modenavolley : Dopo tanti, tantissimi successi in giro per il mondo, dopo l'ennesimo scudetto e l'ennesimo premio da MVP, siamo or… - gennaromigliore : A @Montecitorio in audizione con la ministra degli esteri del Governo di unità nazionale libico. Rafforzamento cor… - jkseuphxriaa : comunque oggi è stato l'ennesimo mio primo giorno di lavoro dopo la quarantena e nonostante io abbia sempre l'ansia… - Marco_asr1964 : @AntonioFelici Lo so che non cambia nulla ma da tifoso romanista dopo l'ennesimo tracollo tecnico, fisico, mentale,… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo l’ennesimo In preda alla gelosia perseguita la ex, stalker ammonito dopo l’ennesimo litigio violento... corriereadriatico.it