Covid Palermo: 1 e 2 maggio divieto di accesso alle spiagge (Di giovedì 29 aprile 2021) Per cercare di bloccare la diffusione del Covid-19, dopo oltre 15 giorni di ‘zona rossa’, a Palermo, sabato e domenica prossimi 1 e 2 maggio, il sindaco Leoluca Orlando ha deciso di ‘chiudere’ le spiagge. Nel pomeriggio il primo cittadino ha firmato un’ordinanza, dopo un confronto avuto con il comitato provinciale per l’ordine e la il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di giovedì 29 aprile 2021) Per cercare di bloccare la diffusione del-19, dopo oltre 15 giorni di ‘zona rossa’, a, sabato e domenica prossimi 1 e 2, il sindaco Leoluca Orlando ha deciso di ‘chiudere’ le. Nel pomeriggio il primo cittadino ha firmato un’ordinanza, dopo un confronto avuto con il comitato provinciale per l’ordine e la il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

