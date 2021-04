**Covid: l'appello di Boldi, 'Mattarella e Draghi aiutino gli anziani in Rsa a vedere i parenti'** (Di giovedì 29 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 29 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Trentatré fotografi hanno aderito ad un appello: raccontare l’epidemia attraverso le ferite dell'anima. Da questa r… - fisco24_info : Covid, appello di Boldi: 'Mattarella e Draghi aiutino anziani su visite in Rsa': 'Pongano rimedio al fatto che in m… - TV7Benevento : **Covid: l'appello di Boldi, 'Mattarella e Draghi aiutino gli anziani in Rsa a vedere i parenti'**... - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Trentatré fotografi hanno aderito ad un appello: raccontare l’epidemia attraverso le ferite dell'anima. Da questa ricerca… - lamescolanza : Vaccini anti covid, l'appello di Simit: schemi nuovi per anziani e fragili -