Cosa c’è dietro allo stop allo Sputnik V in Brasile (Di giovedì 29 aprile 2021) L’adenovirus contenuto all’interno del vaccino russo Sputnik V sembra in grado di replicarsi all’interno dell’organismo umano, esattamente il contrario di come dovrebbe essere. Cosa succede L’allarme arriva dal Brasile, dove il consiglio di amministrazione dell’Autorità sanitaria ha deciso di non dare l’approvazione per il vaccino votando all’unanimità un secco “No”. Se in un primo momento InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 29 aprile 2021) L’adenovirus contenuto all’interno del vaccino russoV sembra in grado di replicarsi all’interno dell’organismo umano, esattamente il contrario di come dovrebbe essere.succede L’allarme arriva dal, dove il consiglio di amministrazione dell’Autorità sanitaria ha deciso di non dare l’approvazione per il vaccino votando all’unanimità un secco “No”. Se in un primo momento InsideOver.

Advertising

NicolaPorro : Spunta uno studio incredibile. Ma sapete cosa c'è scritto davvero? Leggete qui ?? - borghi_claudio : @VBombacci @VitoGulli Non so di cosa sta parlando. Se la questione sono le mozioni di sfiducia sono anni che vi dic… - agorarai : 'Gli investimenti sono la cosa che manca. L'Italia non stava messa bene nemmeno prima della pandemia. C'è la necess… - daniela55302669 : RT @andiamoviaora: E dove sta quella parte combattiva che contraddice Draghi ? Quella parte al governo non c'è. Qualsiasi cosa verrà fatta… - MuseoArcheoVene : Al Museo Archeologico fioccano le idee esplosive! ?? Scoprite qui cosa si sono detti D e SMM ???… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa c’è Su TikTok la guerra ai fast food: «Cosa c’è dentro i vostri hamburger?» Corriere della Sera