Canottaggio | morto il campione Filippo Mondelli Aveva 26 anni Abbagnale | «Non ci sono parole»

Non ce l'ha fatta Filippo Mondelli, campione del mondo di Canottaggio con il 4 di coppia nel 2018. L'atleta è morto a soli 26 anni a causa di un osteosarcoma alla gamba sinistra. A dare l'annuncio della scomparsa di Mondelli è stata la federCanottaggio. «Siamo letteralmente sconvolti. La perdita di Pippo ci lascia senza parole. Ci lascia un atleta fortissimo e un ragazzo stupendo con grandi valori», ha commentato il presidente, Giuseppe Abbagnale. Filippo Mondelli, «campione dentro e fuori dall'acqua» Mondelli era nato a Como il 18 giugno 1994, faceva parte dei gruppi sportivi delle Fiamme Gialle.

