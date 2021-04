Bitcoin | allarme Consob e Banca D’Italia | “Questi sono i rischi”

(Di giovedì 29 aprile 2021) Per Elon Musk è la moneta già la moneta del presente e sarà certamente quella del futuro, tant’è che la “sua” Tesla può essere comprata con inati già alcuni store (negli Stati Uniti) che accettano pagamenti con le criptovalute,in primis naturalmente. Tutti ne parlano. Anchee la, in un comunicato congiunto, che fa scattare un nuovo(Adobe Stock)“richiamano l’attenzione della collettività, e in particolare dei piccoli risparmiatori, sugli elevaticonnessi con l’operatività in cripto-attività (crypto-asset) che poscomportare la perdita integrale delle somme di denaro ...

...ha iniziato ad accettare pagamenti in valuta digitale (per il momento), tanto per ribadire come la finanza del futuro dovrà fare i conti con l'evaporazione della forma contante....Dietro questoci sono diversi motivi, almeno quattro. Prima di tutto, la pericolosità deista nella sua stessa natura: non è una moneta vera e propria ma uno strumento di speculazione ...L’Italia segue le authority di vigilanza finanziaria europee. «Si può perdere il 100% del capitale, se si investe con leggerezza nelle monete digitali», avvertono le istituzioni monetarie Ue ...- L'allarme arriva dai massimi esponenti di economia e finanza: Consob e Banca d'Italia. Che richiamano l'attenzione della collettivita', e in particolare dei piccoli risparmiatori, sugli «elevati ris ...