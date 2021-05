Billie Eilish stritolata da un serpente nel nuovo video Your Power (Di venerdì 30 aprile 2021) Il terzo singolo estratto dall’album Happier Than Ever di Billie Eilish è tra noi. Nel nuovo video, uscito poche ore fa superando già i 4 milioni di visualizzazioni, Billie si mostra sul cucuzzulo di una montagna mentre un serpente si avvolge intorno a lei. Una ballad indie-folk che riecheggia gli ultimi lavori di Lana Del Rey. La cantante ha voluto descriverla così: Fra tutte quelle che ho scritto, questa è una delle mie canzoni preferite. Mi sento vulnerabile pubblicando questa canzone perché mi è molto cara. Ha a che fare con varie situazioni di cui siamo stati tutti testimoni o che abbiamo vissuto in prima persona. Spero che possa ispirare un cambiamento. Cercate di non abusare del vostro potere. Il fenomeno Billie Eilish è attualmente una ... Leggi su sicksadworld (Di venerdì 30 aprile 2021) Il terzo singolo estratto dall’album Happier Than Ever diè tra noi. Nel, uscito poche ore fa superando già i 4 milioni di visualizzazioni,si mostra sul cucuzzulo di una montagna mentre unsi avvolge intorno a lei. Una ballad indie-folk che riecheggia gli ultimi lavori di Lana Del Rey. La cantante ha voluto descriverla così: Fra tutte quelle che ho scritto, questa è una delle mie canzoni preferite. Mi sento vulnerabile pubblicando questa canzone perché mi è molto cara. Ha a che fare con varie situazioni di cui siamo stati tutti testimoni o che abbiamo vissuto in prima persona. Spero che possa ispirare un cambiamento. Cercate di non abusare del vostro potere. Il fenomenoè attualmente una ...

