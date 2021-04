Ascolti tv analisi 28 aprile: Bova frena ma batte Ulisse. Bene Sciarelli e il calcio pay. Prove tecniche (positive) di Santoro a La7 (Di giovedì 29 aprile 2021) Ascolti, in seconda serata Costanzo doppia Vespa Alla seconda prova – mercoledì 28 aprile – la strana coppia formata da Chiara Giannetta (già in Don Matteo) e Raoul Bova (volto storico della fiction Mediaset) è calata abbastanza sensibilmente ma ha colpito duro la concorrenza. Era partita abbastanza Bene sette giorni prima la nuova serie di Cologno. Al battesimo Buongiorno Mamma! aveva portato a casa quasi 3,9 milioni di spettatori ed il 18%. Ieri la fiction Lux, iniziando molto tardi – alle 21.50 circa – ha conseguito 3,464 milioni e 16,2% di share, lasciando per strada il 2% della platea circa ma distanziando comunque Alberto Angela. Su Rai1 Ulisse-Il piacere della scoperta è calato a 3,190 milioni e 13,9% di share (sette giorni prima a 3,388 milioni di spettatori e il 15%), mentre ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 29 aprile 2021), in seconda serata Costanzo doppia Vespa Alla seconda prova – mercoledì 28– la strana coppia formata da Chiara Giannetta (già in Don Matteo) e Raoul(volto storico della fiction Mediaset) è calata abbastanza sensibilmente ma ha colpito duro la concorrenza. Era partita abbastanzasette giorni prima la nuova serie di Cologno. Alsimo Buongiorno Mamma! aveva portato a casa quasi 3,9 milioni di spettatori ed il 18%. Ieri la fiction Lux, iniziando molto tardi – alle 21.50 circa – ha conseguito 3,464 milioni e 16,2% di share, lasciando per strada il 2% della platea circa ma distanziando comunque Alberto Angela. Su Rai1-Il piacere della scoperta è calato a 3,190 milioni e 13,9% di share (sette giorni prima a 3,388 milioni di spettatori e il 15%), mentre ...

