Activision Blizzard: il CEO Bobby Kotick si dimezza stipendio e bonus (Di giovedì 29 aprile 2021) Il CEO di Activision Blizzard Bobby Kotick ha ottenuto un nuovo contratto con il colosso del gaming e come parte di esso, il suo stipendio ed i suoi bonus verranno dimezzati. Il nuovo accordo doveva terminare quest'anno, ma ora è stato prorogato fino al 31 marzo 2023 con alcuni nuovi termini. In base all'accordo siglato, lo stipendio di Kotick come CEO di Activision Blizzard viene ridotto della metà: ciò fa seguito ad una riduzione dello stipendio base del 2020 del 15%. Inoltre, il bonus annuale del CEO viene ridotto del 50%, per un totale di 1,75 milioni di dollari in meno. Kotick comunque farà ancora molti soldi con Blizzard, dato ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 29 aprile 2021) Il CEO diha ottenuto un nuovo contratto con il colosso del gaming e come parte di esso, il suoed i suoiverrannoti. Il nuovo accordo doveva terminare quest'anno, ma ora è stato prorogato fino al 31 marzo 2023 con alcuni nuovi termini. In base all'accordo siglato, lodicome CEO diviene ridotto della metà: ciò fa seguito ad una riduzione dellobase del 2020 del 15%. Inoltre, ilannuale del CEO viene ridotto del 50%, per un totale di 1,75 milioni di dollari in meno.comunque farà ancora molti soldi con, dato ...

Advertising

Eurogamer_it : Il CEO di #ActivisionBlizzard si dimezza lo stipendio e i bonus. - Multiplayerit : Activision Blizzard non ha bisogno di comprare altri team per avere successo - infoitscienza : Activision Blizzard non ha bisogno di comprare altri team per avere successo – NotiziaVideogiochi per PC e console… - Mauri84692 : RT @amantecnologia: COLD WAR / WARZONE ITA : Activision Blizzard ha annunciato che Johanna Faries è ora il General Manager del franchise di… - amantecnologia : COLD WAR / WARZONE ITA : Activision Blizzard ha annunciato che Johanna Faries è ora il General Manager del franchis… -